Хикмет Гаджиев заступился за французских журналистов

«Мы решительно осуждаем угрозы и оскорбления армянского лобби во Франции в адрес телеканала TF1». Об этом в Twitter написал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Мы решительно осуждаем угрозы и полные ненависти оскорбления армянского лобби во Франции против TF1 и его корреспондента Лицерона Будула, профессионально исполнивших свои обязанности по освещению опасной ситуации, в которой находятся азербайджанские гражданских лица, и продолжающуюся войну между Арменией и Азербайджаном», - подчеркнул помощник президента.