Венский террорист действовал в одиночку
Террорист, расстрелявший людей на улицах Вены, действовал в одиночку. Эта версия лишь подтверждается видеозаписями с места, заявил глава МВД Австрии Карл Нехаммер, передает Reuters.
По словам министра, злоумышленник до нападения идеально обхитрил программу дерадикализации. Глава МВД также сообщил, что после атаки были задержаны связанные с преступником люди, им от 18 до 28 лет. Нехаммер указал, что все взятые под стражу имеют миграционные корни, некоторые из них до сих пор являются гражданами других стран.