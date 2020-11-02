Отвечая на вопрос о том, можно ли судить о позиции властей России в свете выступлений таких маргиналов, как Владимир Соловьев, М.Наки сказал:

Американско-российский журналист и политолог Майкл Наки, который несколько лет работал на радио «Эхо Москвы», на днях в эфире одной из радиостанций Латвии высказался по поводу происходящих боевых действий в Нагорном Карабах е и их освещения на российских телеканалах.

- Соловьев слишком маргинален, слишком продажен, даже по меркам российской пропаганды. Соловьев —настолько продажный человек, что его высказываниям и позиции нельзя судить об официальной позиции властей.

Что касается, освещения карабахского конфликта на российском ТВ, есть ощущение, что четкой концепции, как это освещать, там нет.

Я вам даже скажу страшную вещь: когда тлеющий многие десятилетия конфликт в Карабахе возобновился, мы увидели, что работники российской пропаганды, которые обычно большую часть времени работают по методичкам, на сей раз стали работать практически, как профессиональные журналисты.

На российском эфире паритет – одинаковое время предоставляется, как Николу Пашиняну, так и президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. И в целом российские журналисты освещают конфликт в Нагорном Карабахе достаточно ровно, с позиции, когда не отдают предпочтение ни одной из сторон.

Опять же мы не говорим про Соловьева, Пегова и подобных им, потому что мы видим, что в данном случае у них есть собственный коммерческий или этический интерес.

Если же мы говорим про авангард российской пропаганды — это Первый канал, «Россия», то здесь мы увидели, как журналисты старались освещать. Хотя, в последнее время, российские журналисты стали больше критиковать Пашиняна.