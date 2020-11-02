Путин и Лукашенко обсудили Карабах Бегущей строкой

Президенты России Владимир Путин и Белоруссии Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщает РИА Новости.

Согласно информации, президенты обсудили и конфликт в Нагорном Карабахе.

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