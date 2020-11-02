Макрон запретил деятельность «Серых волков» во Франции
Во Франции запретили деятельность организации турецких националистов «Серые волки» (Боз Гурд). Соответствующее решение принял совет министров на заседании 4 ноября, передает ТАСС.
Как сообщается в заявлении главы французского МВД Джеральда Дарманена, решение, согласно которому орагнизация объявлена запрещенной, принято в соответствии с инструкциями президента страны Эммануэля Макрона.
Одной из причин подобного решения указывается, что члены организации «распространяют призывы против армян и курдов».