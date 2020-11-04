Азербайджанских заложников вывезли из Шуши

Азербайджанцы Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев, шесть лет назад взятые армянами в заложники, переведены из шушинской тюрьмы. Об этом сообщил журналистам сын Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров.

"Сегодня в полдень позвонили из комитета и сказали, что моего отца и Шахбаза Гулиева вывезли из Шушинской тюрьмы в Армению. О том, куда именно их перевезли, в комитете не знают. Их местонахождение в настоящее время уточняется. Как только станет ясно, где заложников теперь держат, сотрудники комитета посетят их и затем сообщат нам. Обещали проинформировать нас о состоянии заложников", - добавил сын Дильгама Аскерова.

Он также сказал, что последний раз Международный комитет Красного Креста посещал заложников в сентябре: "Отец тогда передал нам письмо. В письме отец сказал, что все нормально. После этого новостей не было".

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев при попытке посетить могилы своих родственников в оккупированном армянами Кельбаджаре были взяты армянскими солдатами в заложники. Другой гражданин Азербайджана - Гасан Гасанов был ими убит. Незаконный «суд» сепаратистского режима в Нагорном Карабахе приговорил Дильгама Аскерова к пожизненному заключению, а Шахбаза Гулиева - к 22 годам лишения свободы.