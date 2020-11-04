Продолжение войны с Азербайджаном рушит и без того слабую армянскую экономику. В частности, здесь уже готовятся к пересмотру тарифов на коммунальные услуги. Об этом на совместном заседании постоянных парламентских комиссий по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам в ходе обсуждения проекта бюджета на 2021 год заявил 3 ноября глава комиссии по регулированию общественных услуг Гарегин Баграмян.

Правда, заявил не прямо, а как-то витиевато, что в целом сути дела не меняет. По его словам, комиссия разработала новую методику расчета тарифа на газ, которая поможет избежать его подорожания. И методика эта предлагает усреднить доходы и расходы компании «Газпром Армения» на ближайшие 10 лет. Да так, чтобы за эти годы тариф не колебался или колебался минимальным образом. Скажем откровенно, задача предстоит сложная. Каким же Баграмян видит ее решение?

На словах все выглядит просто. За эти годы компания наметила инвестиции в размере 200-230 млрд. драмов (1 доллар стоит почти 500 драмов). Благодаря инвестициям, компания повысит исправность и эффективность газораспределительной сети. Чем раньше она начнет это делать, тем раньше начнет получать дополнительную прибыль. Такой же подход, по его словам, был в свое время применен и в отношении «Электросетей Армении». Но откуда компания возьмет инвестиции в столь трудное для экономики страны время, предпочитает не говорить.

Логика у главы комиссии сногсшибательная. Он считает, что действующие на сегодня технические регламенты требуют больше сотрудников для сети, чем, по оценке «Газпром Армения», реально требуется. (Интересно, кто же разрабатывал эти регламенты?). Официально должно работать около 7 тыс человек, однако по факту работают 5 800. За прошедшие годы компания сокращала людей там, где не было прямой угрозы безопасности сети. Теперь же придется сократить еще тысячу человек, и скорее всего, это будет часть инспекторов, которые проверяют показания счетчиков. Получается, что или штаты отрасли все эти годы были сильно раздуты, или власти путем сокращения трети работников отрасли хотят сохранить ее эффективность. Но как бы такое сокращение боком не вышло, ведь газовая сеть требует повышенного внимания, опасность здесь все-таки высокая.

А вот о возможном изменении тарифов на электроэнергию сказать что-либо, по его мнению, сейчас сложно. Хотя и признался, что это будет тяжелым бременем для энергосистемы. «Конечно, по части ЗАО «Электросети Армении» есть положительные факторы: снижение потерь электроэнергии, снижение затрат. С учетом всего этого 15-20 декабря сформируется определенная картина», - сообщил он журналистам. Но зачем ждать до конца декабря, когда Баграмян тут же отмечает, что в 2021 году планируется остановка Мецаморской АЭС на целых 140 дней. Здесь предстоят достаточно масштабные работы, поэтому станция встанет на более длительный срок, чем это бывает обычно. И откуда только разрушенная войной экономика найдет деньги на столь дорогостоящую работу, если премьер Пашинян обещал изыскать эти средства за счет внутренних ресурсов, отказавшись от российского кредита? А война и так истощили бюджет. Тарифы в любом случае придется повышать.

Haqqin.az уже отмечал, что с началом контрнаступательной операции азербайджанской армии в Карабахе в Армении стали резко расти цены на многие товары и услуги. Чуть ли не вдвое подорожали даже венки, спрос на которые возрос в связи с высокой смертностью на поле боя. Но все эти цены, в отличие от коммунальных услуг, не регулируются государством. И даже небольшие изменения этих тарифов вызовет гнев народа, уровень жизни которого и так находится ниже плинтуса. Без внешней помощи правительству экономику не поднять. Опять Россия?

Но эксперты однозначно отмечают, что надеяться на помощь со стороны России пашиняновской Армении не стоит, поскольку в Кремле не симпатизируют прозападной ориентации Еревана, внешне сохраняя нейтралитет. А возбужденные в Армении уголовные дела против дочерних компаний РЖД и «Газпрома» и вовсе не способствуют позитивному настрою. Как же остановить рост коммунальных расходов населения, которое с этим вряд ли смирится? Выход очевиден – народ должен исправить свою ошибку. Как привел к власти Пашиняна, так должен его и убрать. Хотя это будет гораздо труднее…