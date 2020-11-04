Трамп объявил о «большой победе» в Пенсильвании

Пытающийся переизбраться на второй срок президент США Дональд Трамп объявил, что выигрывает в штате Пенсильвания с его 20 выборщиками, вопреки заявлениям местных властей. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Мы одерживаем большую победу в Пенсильвании, но госсекретарь Пенсильвании только что объявил, что осталось "подсчитать миллионы голосов"», — написал Трамп.

В свою очередь адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил в Twitter, что с командой юристов направляется в Филадельфию (крупнейший город Пенсильвании) после «массовых нарушений» на выборах.