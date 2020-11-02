ОБСЕ обвинила президента США в подлоге

ОБСЕ обвинила действующего американского лидера Дональда Трампа в использовании служебного положения на выборах президента США.

В организации отметили, что республиканец бездоказательно заявлял о фальсификациях избирательного процесса в Соединенных Штатах.

Ранее Трамп заявил о манипуляциях с голосами избирателей. По его словам, голоса за его главного оппонента — демократа Джо Байдена — внезапно находят в штатах Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.

«Они упорно трудятся, чтобы преимущество республиканцев в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. То же самое в Мичигане и других штатах!» — написал Трамп.