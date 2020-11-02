ISR Holding рядом с пострадавшими от армянского террора

Рауф Халилов, директор группы компаний ISR Holding, и Retail Group of Azerbaijan при содействии Министерства труда и социальной защиты населения предоставят гуманитарную помощь семьям, пострадавшим от ракетных обстрелов Гянджи, Барды и других городов Азербайджана со стороны армянских вооруженных сил.

Мирным жителям, лишившимся своего крова из-за террористических атак Армении, при посредничестве Минтруда будет предоставлена одежда на сумму в 150 тысяч манатов.

Это далеко не первая кампания, проводимая ISR Holding в поддержку Азербайджанской армии, семей шехидов и мирного населения городов, разрушенных после армянских ракетных обстрелов.