Джейхун Байрамов призвал Европу осудить преступления Армении

Азербайджан осуществляет контрнаступательные меры в ответ на агрессию Армении в рамках самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В этой связи он сохраняет приверженность своим обязательствам по международному гуманитарному праву. Азербайджан всего лишь пытается выполнить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые требуют немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 130-м заседании Комитета министров Совета Европы.

В своем выступлении азербайджанский министр отметил, что "как члены Совета Европы Азербайджан и Армения взяли на себя совместные обязательства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Этот конфликт привел к незаконной оккупации около 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана и к тому, что около миллиона граждан Азербайджана стали вынужденными переселенцами. Посреднические усилия в рамках Минской группы ОБСЕ за последние 28 лет не дали результатов из-за агрессорской и оккупационной политики сменявших друг друга руководящих режимов в Армении. Должен напомнить, что Европейский суд по правам человека в деле 2015 года "Чирагов и другие против Армении" установил, что Армения осуществляла эффективный контроль над оккупированными территориями Азербайджана. Даже после этого решения Армения продолжала отрицать свою ответственность за оккупацию и не предприняла никаких действий".

Далее Джейхун Байрамов заявил, что в продолжение серии провокаций, "в том числе заявление "Карабах - это Армения", а также провозглашение доктрины "новая война за новые территории", 27 сентября военно-политическое руководство Армении начало новую военную агрессию против Азербайджана. С первых дней военной операции Армения обстреливает густонаселенные и расположенные далеко от зоны конфликта территории Азербайджана. В результате убит 91 мирный житель, в том числе 12 детей, более 400 человек получили ранения".

Глава МИД Азербайджана особо отметил ракетные обстрелы Гянджи, второго по величине города Азербайджана, которые привели к гибели мирных жителей, а также два бесчеловечных и коварных ракетных обстрела города Барда: "Эти деяния Армении, которые являются вопиющими военными преступлениями, должны быть решительно осуждены международным сообществом, в том числе Советом Европы".

"Азербайджан осуществляет контрнаступательные меры в ответ на агрессию Армении в рамках самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, в этой связи он сохраняет приверженность своим обязательствам по международному гуманитарному праву. Азербайджан всего лишь пытается выполнить четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, которые требуют немедленного, безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Резолюции 1416 (2005 г.) и 1614 (2008 г.) Парламентской ассамблеи Совета Европы требуют соблюдению этих резолюций Совета Безопасности ООН и призывают к восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Это кратчайший путь к совместному сосуществованию азербайджанской и армянской общин Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, а также к прочному миру между двумя государствами-членами Совета Европы и миру во всем регионе", - сказал Джейхун Байрамов.