В мире антирекорд по смертности от COVID-19

Число смертей от коронавируса в мире за сутки достигло значения в 9 763 человек, сообщает Bloomberg по данным Университета Джонса Хопкинса. Это рекордное значение с начала пандемии COVID-19.

Одновременно в США установлен рекорд по числу новых случаев COVID-19 за день. По подсчетам Reuters, коронавирус к 5 ноября был обнаружен у 102,5 тыс. жителей США за сутки.

Коронавирус в мире обнаружен у 48 млн человек, 1,2 млн больных скончались. В числе стран с наибольшим числом случаев — США (9,4 млн), Индия (8,3 млн) и Бразилия (5,5 млн).