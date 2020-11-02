Землетрясение в Стамбуле
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом говорится в сообщении Обсерватории Кандилли.
Отмечается, что землетрясение произошло в 08:46 по местному времени на глубине 5 км.
В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом говорится в сообщении Обсерватории Кандилли.
Отмечается, что землетрясение произошло в 08:46 по местному времени на глубине 5 км.
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