Землетрясение в Стамбуле

В Стамбуле произошло землетрясение магнитудой 3,7. Об этом говорится в сообщении Обсерватории Кандилли.

Отмечается, что землетрясение произошло в 08:46 по местному времени на глубине 5 км.

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