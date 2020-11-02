Азербайджанцам напомнили о важности вакцинации

Заведующая отделом Общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Назифа Мурсалова дала интервью, в котором рассказала о вакцинации против сезонного гриппа.

По её словам, наблюдающееся с приходом осенне-зимнего сезона похолодание и ослабление человеческого иммунитета являются совершенно естественными процессами.

Она рассказала о нескольких простых способах поддержания высокого уровня иммунного статуса в этот период. Так, было рекомендовано включать в рацион богатые витаминами фрукты и овощи, часто бывать на свежем воздухе, проветривать помещения по несколько раз в день. Кроме того, заведующая отделом Общественного здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора подчеркнула важность использования медицинских масок для защиты от различных респираторных заболеваний, воздержания от участия в массовых мероприятиях, соблюдения физической дистанции, соблюдения правил личной гигиены, а также использования дезинфицирующих средств на спиртовой основе.

Продолжая своё интервью, Назифа Мурсалова заявила, что заняться профилактикой любого заболевания намного легче, чем лечить последствия заражения. Именно поэтому сейчас в стране осуществляется вакцинация против ряда инфекционных респираторных заболеваний. Назифа Мурсалова среди прочих упомянула и вакцину от сезонного гриппа.

По её словам, хотя бы один раз в год гриппом болеют даже люди с очень сильной иммунной системой. Для защиты от этого заболевания в Азербайджане осуществляется специальная вакцинация. Назифа Мурсалова сказала: «Как известно, 12 октября стартовала кампания вакцинации против сезонного гриппа среди групп населения, определённых в нашей стране соответствующим указом Министерства здравохранения АР».

Назифа ханум сообщила, что в рамках данной кампании были вакцинированы медицинские работники, беременные женщины, дети старше 6 месяцев, а также взрослые, страдающие хроническими респираторными заболеваниями. По её словам, любой желающий может также пройти вакцинацию, предварительно обратившись в медицинские учреждения, которые оказывают амбулаторные услуги гражданам по месту жительства.

«Также хочу отметить, что вакцинация от сезонного гриппа в государственных больницах проводится совершенно бесплатно» - заведующая отделом Общественного Здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Назифа Мурсалова завершила своё интервью этими словами.