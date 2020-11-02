Все строительные вопросы в СНГ обсудят в Баку

Очередное 40-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности Содружества Независимых Государств (СНГ) было организовано Министерством строительства Узбекистана, которое в настоящее время возглавляет совет, 3 ноября в Ташкенте в формате видеоконференции. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре - член Совета от Азербайджанской Республики, был представлен на этом заседании заместителем председателя комитета Довлатханом Довлатхановым и другими официальными лицами.

На встрече обсуждались нормы и правила планирования и организации строительства, а также совершенствование городской инфраструктуры, применение современных технологий в дизайне, мероприятия, посвященные 30-летию Содружества Независимых Государств в 2021 году, другие совместные мероприятия и были приняты соответствующие решения.

Кроме того, на встрече был обсужден план мероприятий по проведению странами СНГ 2021 года как «Год архитектуры и градостроительства». Согласно плану, в следующем году в Азербайджане пройдет научно-практическая конференция «Достижения, проблемы и современные тенденции градостроительства в СНГ» и «Конкурс архитектуры и градостроительства с участием молодых архитекторов стран СНГ». При этом 42-е заседание Межправительственного совета по сотрудничеству в строительной деятельности планируется провести в 2021 году в Азербайджане под председательством Государственного комитета по градостроительству и архитектуры.

Межправительственный совет по сотрудничеству в строительной деятельности государств-участников СНГ создан в 1994 году с целью формирования согласованной политики в области строительства в странах-участницах Содружества, организации согласованной деятельности соответствующих ведомств для обеспечения устойчивого развития строительной отрасли. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре Азербайджанской Республики является членом Межправительственного совета. Деятельность Совета в основном направлена на развитие сотрудничества в области строительства, включая инженерные изыскания в строительстве, проектировании, разработке градостроительной документации, архитектурную деятельность, производство строительных материалов, организацию строительства и прочие соответствующие области.