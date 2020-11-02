В Грузии 2 401 новый случай коронавируса
В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 2 401 человек (накануне - 2 295), общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 49 218, сообщает грузинский Минздрав.
По данным ведомства, число жертв коронавирусной инфекции достигло 401 человека, за минувшие сутки скончались еще 20 человек.
В режиме карантина находятся 3 160 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 4 489 человек, в специализированных гостиницах лечатся 2 446 человек. Выздоровели 33 459 человек.