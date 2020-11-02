Лидер КНДР Ким Чен Ын на предстоящем в январе съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), по данным южнокорейской разведки, получит звание генералиссимуса. Об этом руководство спецслужбы на закрытом заседании проинформировало 3 ноября депутатов национального парламента, сообщила японская газета Asahi.

В настоящее время, по данным издания, Ким Чен Ын имеет воинское звание маршала, пишет ТАСС.

Генералиссимусами были дед Ким Чен Ына, основатель КНДР Ким Ир Сен (1915-1994 годы), и отец Ким Чен Ир (1941-2011 годы), который почти 17 лет был высшим руководителем страны.

На закрытом заседании 3 ноября руководство южнокорейской разведки также сообщило депутатам о росте влияния младшей сестры Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, занимающей пост первого заместителя главы организационного отдела ЦК ТПК. По данным спецслужбы, она, в частности, руководила всеми мероприятиями по случаю 75-летия Трудовой партии Кореи, которое отмечалось 10 октября. На предстоящем в январе съезде ТПК полномочия Ким Ё Чжон могут быть еще больше расширены, предполагает южнокорейская разведка.