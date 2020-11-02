Хинд Хассан: «Что меня поразило в освещении карабахского конфликта в Баку»
«Что меня поразило в освещении нагорно-карабахского конфликта из Азербайджана, так это тот высокий уровень продолжающейся поддержки войны, несмотря на смерть и разрушения, которые она вызвала. Мы наблюдали, как люди хоронят своих детей и на следующем вздохе восклицают, что не хотят прекращения огня». Об этом пишет журналистка издания VICE News Хинд Хассан на своей страничке в социальной сети Инстаграм.
«Душераздирающе видеть, что бедняки всегда являются самыми большими жертвами войны, но здесь человеческая цена конфликта не привела к общественному давлению на правительство с требованием военной сдержанности... Как раз наоборот: они говорят, что пытались использовать дипломатию 27 лет, но безрезультатно, и что более 700 тысячам человек, которые были перемещены из Карабаха, который окружает Нагорный Карабах и также находился под контролем Армении, должно быть разрешено вернуться».