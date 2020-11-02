Последняя надежда Пашиняна: Ливан
Терпящая сокрушительное поражение на фронте Армения просит у Ливана наемников и денег. Как пишут турецкие СМИ, об этом заявил заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал.
«Ливанские армяне мобилизовались в целях сбора денег и наемников для армянской армии, потерявшей много солдат и оказавшейся в беспомощном положении перед азербайджанкой армией. В армянских кварталах Ливана открылись столы для сбора средств и найма боевиков для Армении. Все это свидетельствует о том, что ВС Армении испытывают проблемы с личным составом для отправки его в бой», - заявил Сердар Унсал.
Обратившись к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, он призвал руководство Армении прекратить отправку своих граждан на убой.
«Покиньте оккупированные вами земли, вернитесь к своим границам, ведь даже те территории, на которых вы живете – тюркские земли. Не участвуйте в играх своей диаспоры. У вас, значит, уже нет солдат, раз вы нанимаете боевиков в Ливане и просите деньги. Вы военный преступник, руки которого обагрены кровью мирных жителей, женщин и детей», - заявил Сердар Унсал.
Напомним, Сердар Унсал ранее говорил о том, что после взрыва в Бейруте, молодежная организация ливанской Армянской революционной федерации «Дашнакцутюн» собиралась разместить ливанских армян в Карабахе. Затем об этих планах сообщало и руководство Армении.