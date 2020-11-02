Последняя надежда Пашиняна: Ливан

Терпящая сокрушительное поражение на фронте Армения просит у Ливана наемников и денег. Как пишут турецкие СМИ, об этом заявил заместитель главы Общества турецко-азербайджанской дружбы Сердар Унсал.

«Ливанские армяне мобилизовались в целях сбора денег и наемников для армянской армии, потерявшей много солдат и оказавшейся в беспомощном положении перед азербайджанкой армией. В армянских кварталах Ливана открылись столы для сбора средств и найма боевиков для Армении. Все это свидетельствует о том, что ВС Армении испытывают проблемы с личным составом для отправки его в бой», - заявил Сердар Унсал.