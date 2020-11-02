В США массовые протесты сторонников Трампа и Байдена

В некоторых штатах губернаторы приняли решение для поддержания порядка ввести в отдельные города Национальную гвардию. В Орегоне Национальная гвардия была введена в Портленд, где протесты сторонников Байдена переросли в беспорядки, пишет NEWSru.co.il.

В Миннеаполисе полиция произвела десятки задержаний после того, как несколько сотен сторонников Байдена, протестовавшие против призывов Трампа прекратить подсчет голосов, перекрыли главные дороги. В Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго сотни граждан протестовали по той же причине. Задержаны десятки человек.

В Аризоне, у центра подсчета голосов в округе Марикопа, собралась толпа сторонников Трампа. Некоторые из них пытались проникнуть в здание и помешать подсчету голосов, однако были выдворены полицией. Такая же картина наблюдалась в Фениксе. В Детройте сторонники Трампа также осаждали центр подсчета голосов, требуя прекратить работу.

У кандидата от демократов Джозефа Байдена 264 голоса коллегии выборщиков - против 214 голосов за действующего президента Дональда Трампа. Байдену нужно одержать верх минимум в одном штате, чтобы объявить о своей победе.