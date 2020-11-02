Лукашенко объяснил причину закрытия границ Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании, посвященном мерам противодействия распространению вирусных инфекций, объяснил причину закрытия границ страны. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссия».
«Так называемая новая испанка захватывает Западную Европу. Поэтому мы не могли оставлять наши границы для въезда в страну открытыми. Никакой политики здесь нет. Решение серьезное, носит ограничительный характер. И оно носит также временный характер — это временное решение», — заявил президент.