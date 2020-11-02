Предназначенный для Азербайджана товар вызвал переполох в Ереване фото
В Ереване пресечена реализация партии продовольственных продуктов, предназначенных для импорта в Азербайджан.
По информации армянских СМИ, товар обнаружен на рознично-оптовом рынке "Сурмалу".
"Партия спреда жирностью 82,5%, произведенная российским ООО «Тульчинка», предназначалась для ввоза в соседнюю страну, о чем свидетельствует маркировка на этикетке компании. На части обнаруженного спреда маркировки на армянском языке не было вообще, а обнаруженная на некоторых ящиках армянская этикетка свидетельствует, что данная партия была импортирована в Армению со стороны ООО "АртИмпорт", - сообщает пресс-служба инспекционного органа.
Согласно сообщению, реализация всей обнаруженной партии спреда приостановлена.