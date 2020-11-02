Ильхам Алиев в ожидании четкого компромисса с армянской стороны

«Наша позиция, можно сказать, неоднократно была высказана за эти 40 дней. Я не раз говорил, что наша задача заключается в восстановлении территориальной целостности Азербайджана, возвращении миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев к родным очагам, на территории, где они жили веками, и обеспечении после этого мирного сосуществования на данной территории азербайджанского населения и армянской общины», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE, сообщает АзерТадж.

Глава государства подчеркнул, что позиция Азербайджана опирается на здравый смысл, гуманитарную основу и получает поддержку со стороны международной общественности.

«Так что это очевидно. Говоря о компромиссе, Армения ничего конкретного не предлагает. Они говорят лишь о самоопределении, но самоопределение не является компромиссом с их стороны. Им следует занять более отчетливую позицию, так как в настоящее время она крайне неопределенна. Поэтому мы потребовали график времени вывода армянских войск с оккупированных территорий, причем мы потребовали это с первого дня столкновений. Таким образом, если бы Армения прислушалась к нам и поступила логично, то сегодня мы не столкнулись бы с нынешней ситуацией. Возможно, война окончилась бы месяц назад. Поэтому компромисс со стороны Армении должен быть предельно четким. Нам должен быть предоставлен график времени освобождения все еще находящихся под оккупацией части Агдамского района, Кяльбаджара и Лачина. Премьер-министр Армении лично должен заявить об этом. Однако они не только не предоставляют нам график времени, но даже не говорят об освобождении данных территорий», - сказал Ильхам Алиев.