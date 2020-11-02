Ильхам Алиев: "Армения хочет вовлечь Россию к прямому участию в войне"

«Я неоднократно говорил всем странам, держитесь подальше от этого конфликта. Это наш вопрос, эта наша битва за территориальную целостность. Не должно быть никаких попыток интернационализировать конфликт. Но Армения сделала все для этого». Как сообщает АзерТАдж, об этом в интервью испанскому агентству EFE заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев .

«Письмо премьер-министра Армении Президенту России показывает не только то, что они уже приняли свое поражение, нашу победу над ними на поле боя, но в то же время демонстрирует то, что они хотят интернационализировать конфликт, хотят вовлечь Россию к прямому участию в войне, что абсолютно неприемлемо. Насколько я знаю, это было отвергнуто российской стороной, и Министерство иностранных дел России сделало в связи с этим заявление. Быть может, я не совсем точно выражаю это, но был такой месседж, что война идет на территории Азербайджана. Если Азербайджан, если любая страна нападет на Армению, тогда Россия должна выполнить свое обязательство.

Но война идет на наших землях. Считаю, что эти попытки абсолютно бесполезны. Позиция России была выражена министром иностранных дел. Также была выражена позиция Ирана. Наверное, вы слышали о плане Ирана об урегулировании конфликта в рамках территориальной целостности стран. На днях Верховный лидер Ирана сделал заявление о том, что Армения должна освободить признанные на международном уровне территории Азербайджана. Это реакция двух соседних стран. Позиция Турции хорошо известна. Турция всегда поддерживает международное право и резолюции Совета Безопасности ООН. Грузия также неоднократно поддержала территориальную целостность Азербайджана.

Это – позиция наших соседей. Армения изолирована. Они хотят интернационализировать конфликт, чтобы заручиться поддержкой, они хотят воспользоваться некоторыми фейковыми новостями и некоторыми фейковыми данными из истории. Но лучшим действием для Армении было бы признание своего поражения, нашей победы и взятие на себя обязательства по освобождению оставшихся земель», - сказал президент.