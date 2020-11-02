Байден растерял поддержку главных сторонников демократов

Кандидат в президенты от Демократической партии США Джо Байден растерял часть поддержки одних из главных сторонников демократов на протяжении последних десятилетий — мужчин-афроамериканцев. Об этом в четверг, 5 ноября, пишет Daily Mail.

Согласно предварительным данным, за Байдена проголосовали 80 процентов черных мужчин страны. Это на два процента меньше, чем получила Хиллари Клинтон в 2016 году, и на 15 процентов меньше, чем получил Барак Обама в 2008-м.

Поддержка Байдена со стороны афроамериканок также несколько снизилась, хотя и не столь значительно. Так, если за Обаму в 2008 году свои голоса отдали 96 процентов черных избирательниц страны, а за Клинтон в 2012-м — 94 процента, то за Байдена в 2020-м — 91 процент.