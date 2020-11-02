Германию и Нидерланды атаковал опасный вирус
Немецкую землю Шлезвиг-Гольштейн атаковал опасный вирус гриппа птиц подтипа H5N8. Об этом сообщает Reuters.
Местные власти сообщили, что восемь цыплят умерли в течение короткого времени на одной ферме. Известно, что остальных больных птиц выявили и утилизировали. Кроме того, вирус был подтвержден на птицефабрике в другой земле Германии — Нижняя Саксония. С подобной проблемой столкнулись и Нидерланды, где министерство сельского хозяйство приказало забить 200 тысяч кур.