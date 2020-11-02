Турция начала испытание своей вакцины от коронавируса

В Турции началась первая фаза клинических испытаний своей вакцины от коронавируса, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня в Турции начали испытывать отечественную вакцину от коронавируса на людях. Первая фаза клинических испытаний вакцины проводится в университете Эрджиес (в городе Кайсери)", - сказал Коджа журналистам.

Как заявил ранее Коджа, пандемия коронавируса в Турции достигла второго пика. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в среду составило 2391, что стало наибольшим показателем с конца апреля.