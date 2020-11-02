Главным же событием на заседании скромного Оперштаба стало появление хорошо знакомого азербайджанской публике экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Дело чести армянского народа доверили одному из бесчестных офицеров – символу поражения и позора. Преданного беса чести еще несколько лет назад обвиняли в совершении тягчайших военных преступлений в самой армянской армии. Оганян на руку с ожиревшей тыловой крысой Хачатуровым превратили дело армейского армянского строительства в прибыльную коррупционную лавку. Именно такие коррупционеры, как Оганян и довели многострадальную Армению до беспощадного пашиняновского бунта.

Гауляйтер Карабах а Араик Арутюнян провозгласил оборону Шуши делом армянской чести. Воскресший лидер сепаратистов так и заявил на утреннике скукоженного до нескольких военачальников оперативного штаба двух армянских армий.

Огонь революционной критики обратился против ближайшего соратника Сержа Саргсяна, да и Роберта Кочаряна, одного из лидеров карабахского клана Сейрана Оганяна, разоблаченного в системной коррупции, о чем многие последние годы писала пропашинянская пресса.

Спрашивается – какое же отношение имеет Сейран Оганян, экс-министр обороны вроде бы суверенной страны к маленькому театру действий под неприступной шушинской крепостью? Что его низвело до батальонных боев? Куда же подевалась маршальская карта?

Сейран Оганян имеет к Карабаху не прямое отношение. Его отец родом из армянского Гориса. А вот мать родилась в предместье Шуши, в хорошо известном азербайджанцам селе Дашалты. Но впоследствии семья Оганянов переехала из Армении в Азербайджан. Всей своей зрелой юностью и многообещавшей молодостью Сейран Оганян был обязан Шамкиру, а затем Баку. Ведь будущий армянский военачальник – выпускник Бакинского военного училища.

Долгие годы жизни среди азербайджанцев не помешали в будущем бравому советского комбату обратить всю жестокость своего оружия против своих соотечественников в Карабахе. Советский офицер влился в ряды сепаратистской, а затем оккупационной армии, в ипостаси наемного офицера, отличившись крайней жестокостью – Оганян принял непосредственное участие в истреблении и изгнании мирных азербайджанцев. Затем был тяжело ранен, потерял ногу и вернулся ближе к концу войны к штабной работе. Около десяти лет Оганян возглавлял оккупационные войска в Карабахе, а с приходом к власти в Армении карабахского клана дорвался до стратегического поста министра обороны.

Чем же запомнился С.Оганян, кроме своей хладнокровной и животной жестокости, находясь в руководстве вооруженных сил?! Как было отмечено выше – созданием системной коррупции, расхищением бюджетных военных ассигнований, расследуемых по сей день Генпрокуратурой Армении и насаждением в армянское общественное сознание пресловутой мифической непобедимой «линии Оганяна».

Долгие годы в период правления карабахского клана Оганян и его соратники, отвергая опасения скептиков, привлекающих внимание властей к чрезмерной милитаризации Азербайджана и преобразованиям в азербайджанской армии, указывали на созданную на линии соприкосновения войск мощнейшую и непреодолимую «линию Оганяна». Почему именно линию Оганяна? Откуда взялся этот новояз? Предаваясь эйфорическому празднеству от состояния головокружений от незаслуженных успехов в первой карабахской войне (хотя в большей мере это были успехи ельцинских военачальников и наемной российской армии, чем армянских партизан), Оганян проводил историческую параллель со знаменитой в истории ХХ века линией Маннергейма.

С кем же сравнивал свое военное искусство этот карабахский глист, паразитирующий в кишечнике коррупционного госорганизма?! С выдающимся финским маршалом, главнокомандующим Карлом Маннергеймом. Созданные этим главнокомандующим фортификационные сооружения и оборонительные комплексы остановили могущественную советскую армию. Финны строили эту линию обороны 20 лет, с момента первой советско-финской войны.