Лидер непризнанного Косова уходит в отставку

Лидер непризнанного Косова Хашим Тачи из-за обвинений в совершении военных преступлений, подтвержденных Специальным судом по Косову в Гааге, подал в отставку. Об этом сообщила в четверг сербская телерадиокомпания РТС.

По ее информации, Тачи сообщил о своей отставке на пресс-конференции в Приштине, отметив, что Специальный суд по Косову в Гааге подтвердил предъявленные ему обвинения. После своего заявления он, как сообщает РТС, сдался сотрудникам Миссии ЕС в области верховенства закона.