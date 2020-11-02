Хикмет Гаджиев указал на пути, которые ведут из Карабаха

«В связи с заявлением организации «Репортеры без границ» о том, что 80 местных и зарубежных журналистов не могут безопасно выехать из Ханкенди, сообщаем, что именно Армения закрыла дорогу, соединяющую Ханкенди с Арменией по Лачинскому коридору. Вчера армянская сторона сообщила о том, что закрыла дорогу», - сказал помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что из Ханкенди есть две дороги в Армению.

«Одна проходит через территорию оккупированного Кяльбаджарского района Азербайджана и ведет к Варденисскому району Армении. Другой путь - через Лачинский коридор. По информации на сегодняшний день, обе дороги находятся под контролем Вооруженных сил Армении», - сказал помощник президента Азербайджана.