Как сообщает «Голос Армении», вслед за инициативой экс-премьера Вазгена Манукяна и 16 политических партий, Рубен Акопян предлагает выход из тупиковой для армянского общества ситуации в создании Государственного комитета обороны (ГКО), в который должны быть включены опытные профессионалы, наделенные политико-дипломатическими и военными знаниями.

На фоне сокрушительных поражений армянской армии в Карабах е и освобождения большей части земель, находивших под контролем Армении, директор Центра политических исследований «Акунк», экс-депутат парламента Армении Рубен Акопян видит спасение армянского народа в добровольной отставке недееспособного премьер-министра Никола Пашиняна.

По мнению известного политика и аналитика, в случае добровольной отставки Н.Пашинна нейтрализуются или уменьшаются накопившиеся в обществе ненависть и злоба: «В заявлении об отставке Н.Пашинян должно быть специально подчеркнуто, что это делается во имя страны и победы. Глава армянского правительства в своем обращении к народу должен выступить с призывом сплотиться вокруг ГКО».

Глава «Акунк» предлагает кардинально изменить качество и акценты во внешней политике. Власти Армении должны быть для российской стороны предсказуемыми и надежными партнерами. Должностные лица, которые в свое время мелькали у Посольства РФ в Ереване с лозунгами "Путин-кгбшник!" и сжигали флаги России, должны добровольно самоизолироваться или быть изолированы от переговорного процесса.

А новая власть должна обратиться с призывом к народу, представив четкую и реальную программу выхода страны из тяжелой ситуации и перелома в военных действиях.

ГКО совместно с НС РА должно сформировать временное правительство сроком на 6-8 месяцев.

В этот период НС РА внесет изменения в Закон о партиях и Избирательный кодекс.

В вышеуказанные сроки назначаются внеочередные парламентские выборы. После внеочередных парламентских выборов и формирования нового правительства ГКО и временное правительство немедленно слагают свои полномочия.