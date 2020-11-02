Минобороны показало освобожденные села в Физули и Ходжавенде видео
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского и Ходжавендского районов.
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Физулинского и Ходжавендского районов.
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