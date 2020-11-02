«Исчезающие сообщения»: в WhatsApp появилась новая функция

Американская компания Facebook сообщила о появлении новой функции в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp, которая позволит включать автоматическое исчезновение сообщений из переписки через определенное время. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Наша цель - сделать так, чтобы общение в WhatsApp казалось максимально приближенным к личному общению, а это значит, что они (сообщения) не должны оставаться в переписке навсегда. В связи с этим мы рады представить функцию, которая позволит включать исчезновение сообщений в WhatsApp", - цитирует ТАСС сообщение компании.

При активации этой опции, которая получила название "Исчезающие сообщения", они пропадут спустя семь дней после отправки. В переписке с двумя людьми включить ее сможет один из них, а в чатах со многими участниками контролировать работу функции будут администраторы.

Отмечается, что опция станет доступной для всех пользователей в течение месяца.