Лига Европы: «Карабах» гостит в Турции у «Сивасспора»

Отдел спорта 18:18

Сегодня в 21:55 по бакинскому времени в турецком городе Сивас на стадионе «Yeni 4 Eylül» начнется матч 3-го тура групповой стадии Лиги Европы между местным «Сивасспором» и азербайджанским «Карабахом». Судить встречу будет швейцарская бригада арбитров во главе с Сандро Шерером.

Напомним, что в первых двух турах и «Карабах», и «Сивасспор» свои матчи проиграли. Агдамский клуб уступил в Тель-Авиве «Маккаби» со счетом 0:1, а затем в Стамбуле, проводя домашний матч на нейтральной арене, проиграл испанскому «Вильярреалу» - 1:3. Турецкий клуб в 1-м туре в гостях оказался слабее испанцев - 3:5, а на прошлой неделе в домашней игре уступил «Маккаби» - 1:2. Другой матч в группе «I» - между «Вильярреалом» и «Маккаби» - начнется в полночь по бакинскому времени. Турнирное положение: 1. «Вильярреал» - 6 очков, разница мячей 8-4 (2 матча) 2. «Маккаби» - 6, 3-1 (2) 3. «Сивасспор» - 0, 4-7 (2) 4. «Карабах» - 0, 1-4 (2). «Карабах» прилетел в Сивас в среду днем. По прибытии нашу команду ожидала торжественная встреча, которую организовали городские власти. В аэропорту главному тренеру «Карабаха» Гурбану Гурбанову был вручен букет цветов. Также ему были презентованы священная книга Коран и флаги Турции и Азербайджана. Далее были исполнены знаменитая песня «Çırpınırdı Karadeniz», а также гимны двух стран. На предматчевой пресс-конференции Гурбан Гурбанов заявил, что в Турции его команда чувствует себя как дома.