В Турции рассказали о последствиях землетрясения в Измире

В результате произошедшего в Измире землетрясения более 230 многоэтажных зданий в городе были полностью разрушены или получили серьезные повреждения. Об этом сказал министр градостроительства и окружающей среды Турции Мурат Курум.

По его словам, специалисты обследовали более 34 тысяч зданий. "Полностью разрушено или получило серьезные повреждения 231 здание, 251 здание повреждено умеренно, 1834 получили легкие повреждения", - сказал он, добавив, что в настоящее время более 8,5 тыс. человек живут в палатках, передает РИА Новости.

"В течение 18 дней для них будет построен контейнерный городок, а в течение года - новое жилье", - подчеркнул министр.