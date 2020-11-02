Трамп потребовал остановить подсчет голосов на выборах
Действующий президент США Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов на прошедших во вторник выборах в Соединенных Штатах.
«Остановите подсчет!» — написал Трамп заглавными буквами в своем Twitter.
STOP THE COUNT!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 5, 2020
Ранее штаб кандидата от Республиканской партии потребовал пересчета голосов в ряде штатов, например, Пенсильвания и Висконсин. Представители Трампа сомневаются в результатах обработки бюллетеней. Кроме того, адвокат президента Рудольф Джулиани заявлял, что направляется в Филадельфию с командой юристов из-за «массовых нарушений». Позднее он заявлял о намерении на федеральном уровне подать иск о пересчете голосов.