Минобороны: армия Азербайджана уничтожает лишь легитимные военные цели

В течение последних суток бои продолжались в основном в Агдеринском и Ходжавендском направлениях фронта, пресечена вражеская провокация в Зангиланском направлении. Об этом сегодня на брифинге сказал пресс-секретарь Министерства обороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Представитель Минобороны отметил, что разрушены штаб, солдатские казармы, автомобили с боеприпасами и другая военная инфраструктура 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии вооруженных сил Армении в селе Тонашен на Тертерском направлении.

Анар Эйвазов сказал, что Армения беспомощна перед успешным наступлением Азербайджанской армии и потому распространяет фейковую информацию: «Азербайджанская армия точными ударами уничтожает исключительно легитимные военные цели, и это отчетливо видно по видеокадрам».