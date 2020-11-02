В результате специальной операции, проведенной подразделениями Азербайджанской армии в Агдеринском направлении фронта, была заманена в засаду и уничтожена военная колонна вооруженных сил Армении. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В сообщении военного ведомства отмечается, что движующиеся по маршруту Агдере - Паправенд одна командирская машина, одна машина связи, два грузовика «КамАЗ» с личным составом и боеприпасами, а также три грузовика «Урал» с пушкой на прицепе были полностью уничтожены.