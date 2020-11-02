Тамилла Алиева, собкор 19:15

Спровоцировав новую карабахскую войну, Армения, где давно наблюдается упадок экономики, ввергла в окончательный кризис все жизненно важные сферы страны. Сегодня Армения не только проигрывает Азербайджану на поле боя, но и значительно отстает от нашей страны в социальной сфере и связанных с ней областях жизнедеятельности. В частности, в стране усугубились демографические проблемы. В последнее десятилетие в Армении наблюдается массовый отток населения за рубеж. Вообще же с 1991-го по 2019 год оттуда эмигрировали 1,2 миллиона человек, что составляет треть населения этой страны. На фоне столь плачевной ситуации из года в год падает рождаемость и растет смертность.

В прошлом году представитель Фонда ООН в области народонаселения по Армении Т.Арутюнян признал, что его страна столкнулась с демографическим кризисом и даже приблизилась к той опасной грани, когда смертность превышает рождаемость. Арутюнян особо подчеркнул, что из-за тяжелого социально-экономического положения молодые семьи не хотят заводить детей, а число желающих создать семью стремительно сокращается. Экономические потери в размере 3-4 миллиардов долларов (почти треть ВВП), которые Армения уже понесла в продолжающейся войне с Азербайджаном, дают основания полагать, что социально-экономическая ситуация в этой стране в ближайшее время еще более ухудшится. По мнению экспертов, Армении понадобится как минимум 10 лет, чтобы покрыть эти финансовые потери в связи с военными действиями. Что же касается Азербайджана, то последовательная политика руководства страны, направленная на обеспечение социально-экономического развития, давно доказала свою эффективность и в социальной сфере. Только за первые шесть месяцев этого года в Азербайджане было зарегистрировано около 60 тысяч новорожденных. Рождаемость в стране в два раза превышает смертность. Кроме этого, за последние полгода число прибывших для проживания в Азербайджан в 2,2 раза превысило число людей. Положительное миграционное сальдо составило 446 человек. Только за первые шесть месяцев этого года в Азербайджане было зарегистрировано около 60 тысяч новорожденных. Рождаемость в стране в два раза превышает смертность.

В целом же за период со дня установления независимости население Азербайджана выросло на 3 миллиона и превысило 10 миллионов человек. В Армении же, напротив, с начала 90-х годов население сократилось с 3,6 миллиона до 2,9 миллиона человек, и эксперты прогнозируют, что этот показатель продолжит уменьшаться. Мобилизационные возможности Вооруженных сил Азербайджана сегодня в разы также превышают возможности Армении. Так, число граждан мужского пола в возрастных группах 18-24 и 18-54 года в 4 раза больше, чем в Армении. В Азербайджане проживают свыше 514 тысяч мужчин в возрасте 18-24 лет, в Армении - всего 127 тысяч. Если посмотреть показатели по возрастной группе 18-54 года, то и в этом случае наша страна превосходит соседей: у нас 2,77 миллиона мужчин такого возраста, в Армении - всего 717 тысяч. Как известно, социальный фактор в значительной степени влияет на материальное благосостояние населения, помощь, которую ему оказывает государство. Армения отстает от Азербайджана и по объему социальных выплат, занимая к тому же по этому показателю одно из последних мест в СНГ. Азербайджан, между тем, занимает первое место среди стран СНГ по индексу покупательной способности минимальной пенсии (PPP), а по покупательной способности минимальной зарплаты – второе. Армения же по этим показателям занимает последние девятое и десятое места. В общей сложности размер минимальной пенсии в Азербайджане в два раза превышает сумму пенсии в Армении. Пособия по инвалидности и для детей с ограниченными физическими возможностями в Армении в 2,5 – 4 раза ниже, чем в Азербайджане, а людям, ухаживающим за инвалидами первой группы и детьми с ограниченными физическими возможностями, в отличие от Азербайджана, там вообще не полагается какое-либо социальное пособие. На рынке труда в стране, которая в настоящее время воюет с Азербайджаном, также царит упадок. Уровень безработицы в Армении составляет сегодня 20%, а уровень бедности превысил 30%. В Азербайджане эти цифры составили соответственно 6,9% и 5%. Кроме того, хотя программы занятости внедряются в Армении каждый год, из-за отсутствия финансирования они реализуются максимум на 25 процентов. В последние годы в Армении в сфере социальных выплат не только не было увеличения, но и, напротив, нарастали трудности с выплатами этих пособий. В Азербайджане же только в прошлом году был выполнен революционный социальный пакет, который охватил 4,2 миллиона человек. Так, размер минимальной заработной платы увеличен почти вдвое, размер минимальной пенсии - на 72,4 процента, социальные пособия и пенсии увеличены в среднем на 100 процентов, введены новые виды пенсий, значительно расширен объем социального обеспечения. За 10 месяцев 2020 г. в нашей стране обеспечены социальные выплаты в объеме 4 миллиардов 784 миллионов манатов, что на 890,9 миллиона манатов (22,9%) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Иными словами, объем выплат населению в Азербайджане только по социальной сфере - пенсии, пособия, адресная социальная помощь в сумме 4 миллиарда 784 миллиона манатов - почти равен общему государственному бюджету Армении.