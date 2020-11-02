Бои в Агдамском направлении: уничтожена артиллерийская батарея армян
В ходе боев на Агдамском направлении фронта подразделения Азербайджанской армии нанесли огневые удары по батареям 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении, сообщает Минобороны Азербайджана.
Согласно информации, в результате ударов среди личного состава противника есть убитые и раненые. Огневым ударом взорвано большое количество боеприпасов, полностью выведены из строя артиллерийские установки противника, отмечается в сообщении военного ведомства Азербайджана.