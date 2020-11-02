Баку: Ереван проводит массовую кампанию фейковых новостей

«Основная цель этой клеветнической кампании – обмануть международное сообщество и подорвать справедливую позицию Азербайджана, основанную на нормах и принципах международного права, а также на многочисленных решениях международных организаций, в том числе Совета Безопасности ООН», - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

С целью искажения ситуации вокруг нагорно- карабах ского конфликта армянская государственная пропаганда активно занимается подготовкой и распространением ложных новостей. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД Азербайджана напоминает, что на протяжении почти 30 лет ВС Армении осуществляют вооруженную агрессию против Азербайджана, удерживая под оккупацией 20% международно признанной территории Азербайджана, в нарушении всех норм международного права. Оккупация 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана сопровождалась этнической чисткой, около миллиона азербайджанцев были изгнаны со своих родных мест, а также незаконным присвоением частной и государственной собственности на оккупированных территориях, уничтожением исторического и культурного наследия Азербайджана, неправомерной эксплуатацией и разграблением природных ресурсов и экономического потенциала, незаконным поселением этнических армян на этих территориях и самочинным изменением инфраструктуры.

Страна-агрессор, выступающая против политического решения, которое отвергает статус-кво, созданный незаконным применением силы, прибегая к провокационным заявлениям и действиям, подрывающим этот процесс, 27 сентября 2020 года начала широкомасштабную агрессию против Азербайджана, обстреляв густонаселенные пункты и военные позиции Азербайджана по всей протяженности фронта. Вооруженные силы Азербайджана были вынуждены провести контрнаступательную операцию, отмечается в заявлении МИД.

В этой связи МИД Азербайджана заявляет:

- ВС Азербайджана проводят военную операцию в рамках самообороны и на суверенной территории Азербайджана в целях защиты суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также обеспечения защиты и безопасности своих граждан;

- Контрнаступательная операция ВС Азербайджана осуществляется исключительно в рамках международного гуманитарного права, в тесном сотрудничестве с Международным комитетом Красного Креста;

- ВС Азербайджана не воюют с мирным населением, в том числе с гражданами Азербайджана армянского происхождения, и не нацелены на гражданское население и гражданскую инфраструктуру на оккупированных территориях;

- ВС Азербайджана не используют запрещенные виды оружия и боеприпасы ввиду их отсутствия

Чтобы восполнить тяжелые потери, ВС Армении ведут обстрелы городов и сел вдали от линии фронта: города Гянджа, Барда и Тертер подверглись обстрелам тяжелой артиллерии и ракет, в том числе баллистических и кассетных боеприпасов. В результате атаки на населенные пункты в Азербайджане погибли 92 мирных жителя, среди которых более 10 детей, серьезно ранены 404 человека. Это является военным преступлением и преступлением против человечности, заявили в МИД.

Чтобы отвлечь внимание международного сообщества от вышеупомянутых незаконных действий, порождающих военные преступления и преступления против человечности, Армения бессовестно обвиняет Азербайджан в этих преступлениях и в этих целях проводит массовую кампанию фейковых новостей.

«Профессиональный анализ видео- и фотоматериалов, представленных Арменией в обоснование своих претензий, доказывает, что все это преднамеренные фальсификации. Азербайджанская сторона в очередной раз категорически отвергает эти безосновательные обвинения со стороны Армении и призывает международное сообщество проявлять осторожность в отношении попыток Армении прикрыть свои преступления клеветнической кампанией против Азербайджана», - заявили в МИД Азербайджана.