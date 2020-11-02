Просветительские мероприятия МЧС для жителей прифронтовой зоны

Вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают обстрел из установок тяжелой артиллерии и ракет густонаселенных пунктов, в том числе расположенных вне зоны боевых действий. В связи с тем, что страна-агрессор не прекращает целиться в мирных жителей, для обеспечения безопасности населения проводятся различные просветительские мероприятия.

Как сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям, в рамках этих мероприятий ведомство с целью расширения работ по просвещению среди мирных жителей выпустило соответствующие материалы (просветительские листовки и плакаты, брошюры, указательные плакаты).

Напечатанные разнотематические материалы просветительского характера распространяются среди населения прифронтовой зоны и ставших мишенью противника других жилых пунктов. Одновременно ведется работа по повышению осведомленности гражданского населения.