Хикмет Гаджиев обратился к «Репортерам без границ» и в ОБСЕ
Журналист итальянской газеты La Repubblica Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
2/We call @RSF_inter and @OSCE_RFoM to condemn and deplore physical/verbal threats/ abusive personal attacks against professional journalists/media who covered objective realities of Armenia-Azerbaijan conflict. Freedom of expression must be respected. @TF1 @nytimes @repubblica https://t.co/wUPWLVVr60— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 5, 2020
«Сейчас журналист итальянской La Repubblica Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби. То же самое было и с журналистами TF1 и New York Times, которым армянское лобби физически угрожало. Мы решительно осуждаем такие нападки на свободные СМИ и свободу слова», - написал Хикмет Гаджиев.
«Призываем «Репортеров без границ» и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудить физические, словесные угрозы и оскорбительные нападки на профессиональных журналистов и СМИ, освещающих объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта. Свобода выражения мнения должна соблюдаться», - добавил Гаджиев.