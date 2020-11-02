Хикмет Гаджиев обратился к «Репортерам без границ» и в ОБСЕ

Журналист итальянской газеты La Repubblica Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби. Об этом на своей официальной странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Сейчас журналист итальянской La Repubblica Пьетро Дель Ре подвергается оскорбительным нападкам со стороны армянского лобби. То же самое было и с журналистами TF1 и New York Times, которым армянское лобби физически угрожало. Мы решительно осуждаем такие нападки на свободные СМИ и свободу слова», - написал Хикмет Гаджиев.

«Призываем «Репортеров без границ» и представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ осудить физические, словесные угрозы и оскорбительные нападки на профессиональных журналистов и СМИ, освещающих объективные реалии армяно-азербайджанского конфликта. Свобода выражения мнения должна соблюдаться», - добавил Гаджиев.