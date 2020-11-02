Религиозные лидеры Азербайджана ответили на обвинения: «Опасно превращать религию в инструмент политики»

Американский еженедельник Newsweek опубликовал статью «Объединиться во имя будущего Карабах а», авторами которой являются главный раввин евреев-ашкенази Азербайджана Шнеор Сегал, архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви отец Александр и председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде.

В статье говорится: «Мы, религиозные лидеры еврейской, христианско-православной и мусульманской общин Азербайджана, решили высказаться, когда услышали о распространенной в мировых СМИ информации о том, что наша страна участвует в «священной войне», в которой «христиане находятся в опасности».

Отмечается, что, как бы ни старались придать религиозный оттенок обострившемуся противостоянию между Арменией и Азербайджаном, этот конфликт не имеет никакой религиозной сущности, Азербайджан не играет роли «мусульманской страны-оккупанта»: «Мы многонациональная страна, здесь есть традиции евреев-ашкенази, христиане с католическими, православными и армянскими традициями. Даже нет единой ветви в исламе, среди наших граждан есть и сунниты, и шииты.

Армения - христианская страна. В ходе конфликта, приведшего к оккупации территорий Азербайджана Арменией в 1988-1994 годах, более 300 000 азербайджанцев, большинство которых мусульмане, стали беженцами из Армении.

В ходе этой войны были оккупированы Нагорный Карабах и окружающие его районы, являющиеся признанной на международном уровне территорией Азербайджана, 700 000 азербайджанцев были изгнаны с этих земель.

Азербайджан не оккупант. Путь урегулирования конфликта, который предлагает Азербайджан, заключается не в изгнании тех, кто живет в Нагорном Карабахе, а в возвращении туда тех, кто в свое время был изгнан с этих земель».

«Опасно превращать религию в инструмент политики и пытаться натравить друг на друга религии. Просим политиков прекратить подобные действия и пересмотреть их. Они не ведают, что творят. Есть богатые и бедные страны, в которых проживают представители христианской, мусульманской и многих других религий. Но не следует забывать о том, что все мы равны перед Всевышним», - говорится в статье.