Образ гонца, которому рубят голову за плохую весть, актуален всегда и везде. Что в очередной раз подтверждает атмосфера откровенной паники, царящей на армянском политическом Олимпе (даже образно не могу писать «на Арарате», поскольку эта гора находится на территории Турции).

Прекрасно понимая, что война проиграна, Пашинян демонстрирует политическую демагогию высочайшего класса и доносит до народа простую, как лаваш, мысль: «Я – ваш законно избранный слуга. Как скажет армянский народ – так я и сделаю. Но учтите: это уже будет не мое, а ваше решение!»

«Вы хотите, чтобы мы ушли из Артсаха? Хотите, чтобы армянский народ отдал врагу пояс безопасности, который создавали, укрепляли и защищали тридцать лет? Вы хотите расстелить дорожку перед азиатскими варварами, готовыми учинить новый геноцид армян?..»

Почему это не делает премьер-министр Армении, знающий о плачевной ситуации на линии Карабах ского фронта лучше, чем кто-либо другой? Все просто: как и любой уважающий себя армянин, Пашинян хочет остаться в памяти своего народа Ашотом II Железным, ну, хотя бы Гагиком III Милостивым, но уж точно не Николом I Неудачником. Вот почему прекрасно разбирающийся в психологии армянского люмпена премьер-министр Пашинян то и дело взывает к общественности, трагически заламывая руки:

Сегодня ни один высокопоставленный политический деятель Армении, ни одна авторитетная партия, ни одно общественное движение не решаются произнести вслух то, о чем давно шепчутся в кабинетах канцелярии премьер-министра, в кулуарах парламента, в коридорах МИД - война за Карабах и оккупированные районы Азербайджана де-факто проиграна. А это значит, что пришло время взглянуть правде в глаза, проявить гражданское мужество, понять бессмысленность дальнейшего сопротивления, освободить оккупированные азербайджанские земли и, пока не поздно, садиться за стол переговоров.

Расчет безошибочный! Ну, подумайте, кто в сегодня в Республике Армения - изолированной от мира мононациональной стране с двухмиллионным населением, пропитанной духом ненависти, шовинизма и псевдопатриотических лозунгов, - найдет мужество, чтобы пойти против течения и во всеуслышание ответить Пашиняну:

«Да, хотим! Потому что земля, за которую сегодня воюют и гибнут наши дети, принадлежит не Армении - мы отняли её, изгнав оттуда азербайджанцев, которые жили здесь веками, были нам добрыми соседями и разговаривали на нашем языке! Да, хотим! Ибо если кто-то и угрожает Армении и её народу, так ваше правительство взяточников, маргиналов и националистов, доведшее страну до полной нищеты и отчаяния!..»

Что уж тут говорить о министрах правительства, депутатах парламента и лидерах партий, которые молча взирают на надвигающуюся катастрофу? Полагаю, в Армении хватает опытных политических деятелей. И, вполне возможно, у кого-то из них даже есть план выхода из кризиса, в который загнал Армению недальновидный и в высшей степен авантюрный курс правительства Пашиняна. Но чтобы обнародовать этот план и сделать его достоянием армянского общества, необходимо произнести слово «капитуляция».

А за него в Армении могут и на костре сжечь.

Потому и все ждут, кто же, наконец, решится произнести это страшное слово…

Точно знаю, что не глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, заявивший вчера в интервью армянским СМИ, что встреча по вопросу Нагорного Карабаха между президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном «пока не планируется».

Учитывая катастрофическую для Армении ситуацию на фронте, столь демонстративное нежелание её руководства садиться за стол переговоров вызывает недоумение и в Москве, и в Париже, и в Анкаре. Особенно на фоне конструктивной позиции президента Ильхама Алиева, заявившего о готовности Азербайджана прекратить военные действия и начать переговорный процесс в случае, если армянская сторона выполнит поставленные условия.

Возможно, устами своего министра иностранных дел Пашинян пытается снять недовольство армянского общества, до которого, несмотря на «победные реляции» армянского агитпропа с линии фронта, все-таки порой доходят фрагменты объективной картины.

Но лично мне эти сеансы социальной психологии чем-то напоминают песенный отчет неунывающего дворецкого, который правдами и неправдами пытается успокоить свою хозяйку:

«А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!..»

Вот только хороши ли, Никол Воваевич?