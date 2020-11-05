Американский доллар обвалился

Американский доллар упал до самого низкого уровня за более чем два года на фоне растущей вероятности победы в президентских выборах в США кандидата от демократов Джо Байдена. Об этом пишет РБК.

Показатель Bloomberg Dollar Spot Index опустился на 1%, до минимума с мая 2018 года. Этот индекс отслеживает динамику курса доллара по отношению к десяти другим валютам, в том числе к евро, британскому фунту, японской иене, китайскому юаню и швейцарскому франку. Евро вырос на 1%, иена укрепилась до самого высокого уровня за восемь месяцев — 104 иены за доллар.

«Доллар снижается по мере того, как возрастает вероятность победы Байдена», — сказала агентству Bloomberg стратег DZ Bank AG Соня Мартен.

По ее словам, рынок рассматривает американскую валюту как «безопасную гавань», а сейчас, когда растет вероятность того, что точные результаты выборов станут известны раньше, чем ожидалось, увеличивается и интерес инвесторов к рисковым активам, что, в свою очередь, ведет к ослаблению доллара.