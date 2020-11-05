Об этом сообщил директор авиастроительной компании Baykar - Сельджук Байрактар (как известно, успешный беспилотник, состоящий на вооружении Азербайджанской армии, называется Bayraktar – прим. ред .).

В дружественной Азербайджану Турции прошли очередные испытания нового турецкого тяжелого ударного беспилотника, на котором установлен двигатель украинского производства. Эта модель называется Akinci.

В своем Twitter С.Байрактар написал: «Испытания продолжаются… Сегодня впервые без управления с наземной станции был успешно осуществлен полностью автономный полет и посадка».

Испытания прошли на аэродроме Чорлу, что на северо-западе Турции, недалеко от Стамбула.

«Нами было проведено тестирование для идентификации систем на высоте около 20 тысяч футов. Позже была осуществлена посадка на отдаленном аэродроме… После нее БПЛА произвел еще один взлет и вернулся в Чорлу...». Так уточнил детали испытаний технический директор компании Baykar.

Bayraktar Akinci TEHA – новая модель тяжелого ударного беспилотника (Akinci – с тур. Налетчик), считается перспективным вооружением. Его будет производить турецкое предприятие Baykar Defence. Украинцы участвуют в производстве, поставляя двигатели AI-450C, производимые в Украине. Работа над созданием уникального тяжелого беспилотника началась в 2018 году.

Теперь модель ударного воздушного оружия точного наведения, которая, совершенно ясно, заинтересует покупателей в разных странах мира, привлечет внимание профессионалов даже на этапе испытаний.