Российские СМИ: «Высока вероятность смены режима в Армении»

«Если азербайджанские силы добьются успеха на следующей неделе или около того и захватят Шушу, то тогда будет перекрыт путь к Степанакерту (Ханкенди – ред.), столице отколовшегося Нагорного Карабах а. Если Степанакерт будет отрезан, вооруженные силы Армении и Нагорного Карабах а окажутся в ловушке, — они будут лишены снабжения и останутся без надежды на подкрепление» , - пишет российское издание «Взгляд».

По мнению издания, именно поэтому находящиеся в отчаянном положении армяне уволили своего командующего Пограничными войсками Вагинака Саркисяна после того, как премьер-министр Никол Пашинян потребовал его отставки из-за роста боевых потерь Армении. Армения также уволила генерал-майора Ованеса Карумяна, главу Департамента контрразведки управления Национальной службы безопасности.

Две недели назад, 8 октября, Пашинян также обрушился с резкой критикой на Аргишти Кярамяна, главу разведывательных служб Армении, а затем уволил его. Кроме того, 26 октября получил тяжелое ранение командующий силами обороны Арцаха (Нагорного Карабаха), и это большая потеря для Армении.

Все это говорит о высокой вероятности смены режима в Армении. На российском радио и в российской прессе много разговоров о возможной замене руководства Армении.