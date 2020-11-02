Построивших разрушенные при землетрясении в Измире дома арестовали

В Турции арестовали семь человек, причастных к строительству обрушившихся домов при землетрясении на западе страны. Об этом сообщает телеканал TRT.

По его данным, еще два человека, которые проходят подозреваемыми по этому делу, переведены под судебный контроль.

TRT уточняет, что среди арестованных числятся строившие обрушившиеся дома подрядчики.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано 30 октября в море в 19 км к северо-западу от острова Самос, оно ощущалось в Афинах и Стамбуле. Подземные толчки привели к обрушению по меньшей мере 20 домов в турецком Измире. Министр экологии и градостроительства Турции Мурат Курум сообщил, что власти Турции начали в воскресенье выплачивать материальную помощь пострадавшим. Согласно последним данным Управления по чрезвычайным ситуация Турции, в результате землетрясения в Измире погибли 114 человек, 1 035 получили травмы.