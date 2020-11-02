Игорь Коротченко армянам: подписывайте мир с Азербайджаном на условиях четырех резолюций ООН

«В ответ на просьбу предоставить информацию о том, кто из детей руководителей армянских диаспор отправился воевать на карабахский фронт, ответа по существу я так и не получил - были лишь оскорбления и ругань: такие индивидуумы были сразу же отправлены в пожизненный бан. Ситуация выглядит по-прежнему: сами ехать воевать в Карабах не хотят, но призывают, чтобы за них воевала в Карабахе Россия.

Если Армения суверенная и независимая страна, оккупировавшая в 90-годы 20 процентов территории Азербайджана, - ну так воюйте самостоятельно и отстаивайте эти территории (заявил же Пашинян, что Карабах — это Армения).

А если не можете эти территории удержать - тогда подписывайте мир с Азербайджаном на условиях известных четырех резолюций ООН по Нагорному Карабаху...

И не Россия виновата в ваших неудачах - виноваты вы сами, уважаемые армяне. Вы сидите в Фейсбуке вместо того, чтобы сидеть в окопах на карабахском фронте - таков ваш выбор. Вы сами этот выбор сделали/

Коррупция и казнокрадство в государстве при Серже Саргсяне, памятник гитлеровскому пособнику Гарегину Нжде в центре Еревана, самое большое на постсоветском пространстве посольство США, «цветная революция», Пашинян и его соросята, бесчисленные американские НКО, швыряние дерьмом в ОДКБ (дело Хачатурова), отключение из сетки свободного доступа в Армении российских телеканалов, преследование российского бизнеса, зачистка пророссийских политиков и Конституционного суда Армении - это вы сами, всё сами!..» - написал российский военный эксперт.